Pipe Bueno cantó 'Cupido falló' en Yo Me Llamo para que su doble identificara sus errores

Una de las presentaciones que más dio de qué hablar para Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno fue precisamente la de Yo Me Llamo Pipe Bueno, quien se subió al Templo de la Imitación para interpretar el exitoso tema musical 'Cupido falló' con gran nostalgia y sentimiento.

Sin embargo, luego de hacer su espectáculo, el joven escuchó atentamente las recomendaciones del jurado y se percató de que había tenido una involución en su proceso, pues ninguno le sintió el color de voz que el cantante de música popular ha tenido tanto en la adolescencia como ahora en la vida adulta.

"Les hemos comentado varias veces a los imitadores de Pipe Bueno que obviamente como todos los artistas, ha tenido una voz de joven y otra ahora. Hoy no escuché ni la de joven, ni la de adulto, ni la de post mortem", mencionó Escola en medio de la transmisión.

Mira también: Shakira reaccionó al show de su imitadora en Yo Me Llamo, quien interpretó 'Music Sessions #53'

Mientras Pipe se tomó el comentario con buen sentido del humor, 'La Diva de Colombia' le pidió a su compañero que se abstuviera de emitir esos mensajes, pues resultaban ser mal gusto. Además, compartió su punto de vista respecto a la presentación del imitador.

Publicidad

Luego de escuchar a sus compañeros, el intérprete de 'Guaro' y 'Te hubieras ido antes' aprovechó para decir que le hizo falta trabajar un poco más en los finales de las frases, pues en algunas oportunidades él procura agregarle un poco de dolor a lo que canta.

No te pierdas: En Yo Me Llamo otros tres imitadores se quedan por fuera en el Repechaje Final

"Esta canción la escribió Jessi Uribe y justamente parte de la forma en como está escrita y los fraseos, si ustedes se fijan bien, tienen mucho del estilo de Jessi, obviamente adaptados a mi voz, pero yo, aparte de que Jessi también canta llorado, yo a veces suelo tener finales muy llorados, como sufridos y se me hace raro que si la escuchaste en ningún momento lo lloraste y eso me preocupa porque creo que no prestaste la suficiente atención", dijo Bueno.

Finalmente, accedió a cumplir la petición de Grisales e interpretar un pedazo del éxito musical para que el participante se hiciera una idea de lo que le estaban solicitando.

Te puede interesar: Yo Me Llamo Héctor Lavoe se luce con su voz y outfit en el Repechaje Final: ¡le costó solo 30 mil!



¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.