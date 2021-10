Pese a su parecido y gran show, la voz de Yo Me Llamo Freddie Mercury no convenció El imitador de este ídolo del rock hizo presencia en las audiciones de Yo Me Llamo 2021 con la canción ‘I want to break free’ y aunque su look y presencia escénica sorprendió, su voz no lo consiguió y fue rechazado.