Participante de Yo Me Llamo demostró que puede tocar requinto pese a faltarle una parte del dedo

Muchas son las historias de superación que se conocen en Yo Me Llamo . En esta oportunidad los imitadores de Los Panchos les confesaron a los profesores del reality qué los ha motivado a interpretar las canciones de la agrupación y continuar estudiando para mejorar en cada una de sus presentaciones, lo que permitió conocer la emotiva historia de uno de sus integrantes.

Según informaron en la transmisión, su principal razón de seguir trabajando en la imitación es el romanticismo que le imprimen los artistas originales a sus canciones, característica que han intentado incluir dentro de sus intervenciones musicales de todas las formas posibles para llamar la atención del jurado compuesto por Amparo Grisales , César Escola y Yeison Jiménez .

"Me motiva algo que con la ayuda de Dios lo he logrado, porque a mi me dijeron que no podía ser músico porque me hace falta esta parte de este dedo (se señala la mano izquierda). Cuando yo quise aprender me dijeron que tenía que coger la guitarra...", puntualizó en medio del programa.

Los profesores se apresuraron a señalar que es una de las figuras más importantes de toda la agrupación porque es el requintista y debe hacer un gran esfuerzo para demostrar el parecido artístico que tiene con los personajes originales.

"Quiero dejar ese legado de que todo es posible, los límites únicamente están en la mente", señaló minutos después.

Publicidad

Luego del revelador momento, los tres concursantes se subieron al escenario de Yo Me Llamo para hacer su versión de 'Sin ti' con guitarras y un sentimentalismo que les llegó al corazón a la audiencia. Dentro de las recomendaciones se encuentra el tema de la versatilidad, es decir, la facilidad para incorporar diferentes instrumentos musicales como las maracas y la coordinación entre los gestos que hacen y lo que están proyectando con la letra de la canción.