Presentaciones Yo Me Llamo Mini: Todos los imitadores quieren las voces de los Mini

La noche en el Templo de la Imitación arranca con grandes emociones gracias a las once presentaciones de los imitadores infantiles, quienes deslumbran al jurado y al público con su carisma, talento y pasión por la música.

El primero en presentarse es Yo Me Llamo Mini Jorge Velosa, quien conquista con su autenticidad y movimientos idénticos al artista original. Los jurados lo califican como “hermoso” y César Escola aplaude su elección musical. Le sigue Yo Me Llamo Mini Adele, sorprendiendo con sus cambios vocales. Amparo Grisales queda impresionada y los imitadores adultos, desde bambalinas, celebran el talento de la pequeña.

La tercera es Yo Me Llamo Mini Yuri, quien hace que Amparo se erice y se levante a bailar. Rey Ruiz elogia su afinación y carisma sobre el escenario. Luego llega Yo Me Llamo Mini Joan Sebastian, vestido de rojo y con gran actitud. Aunque comienza fuera de tono, se recupera rápidamente.

Yo Me Llamo Mini Ángela Aguilar sube al escenario y emociona al jurado con una interpretación impecable. Amparo no deja de aplaudir y Rey le dice que su actuación es muy natural. Yo Me Llamo Mini Andrea Bocelli deja sin palabras a todos. Su voz impacta tanto que varios imitadores adultos lloran.

Yo Me Llamo Mini Mon Laferte encanta con su fuerza vocal y matices. César Escola resalta su afinación y Rey la define como una verdadera artista. Yo Me Llamo Mini Paola Jara interpreta Mala mujer y logra divertir al público.

Yo Me Llamo Mini Natalia Lafourcade deslumbra a Amparo, quien le dice que tiene todo para llegar lejos. Rey elogia su entonación. Yo Me Llamo Mini Natalia Jiménez emociona al punto de erizar a Amparo, quien le pide quitarse la máscara para felicitarla. Finalmente, Yo Me Llamo Mini Kany García y Mini Shakira cierran la noche con voces afinadas y gran presencia escénica, confirmando que el talento infantil no tiene límites.

