Capítulo 62 Yo Me Llamo Mini: Aurelio se disculpa con Amparo Grisales ¡ya son amigos!

Once Mini dobles se toman el Templo de la Imitación con presentaciones llenas de carisma, voz y pasión. Los jurados, Amparo Grisales, César Escola, Rey Ruiz y Aurelio Cheveroni quedan sorprendidos con el alto nivel de los niños.

La noche arranca con Mini Jorge Velosa y su energía contagiosa. Le siguen potentes interpretaciones como la de Mini Adele, Mini Yuri y Mini Joan Sebastian, quien logra recuperarse tras un inicio fuera de tono.

Mini Ángela Aguilar, Mini Andrea Bocelli y Mini Mon Laferte emocionan al jurado con sus voces afinadas y fuerza escénica. También destacan Mini Paola Jara, Mini Natalia Lafourcade, Mini Natalia Jiménez, Mini Kany García y Mini Shakira, todas dejando huella en el escenario.

Al final, Melina Ramírez anuncia a los siete clasificados que pasan a la siguiente etapa, los cuales son:



Mini Amanda Miguel

Mini Andrea Bocelli

Mini Yuri

Mini Patricia Teherán

Mini Ángela Aguilar

Mini Mon Laferte

Mini Natalia Jiménez

Las presentaciones de este capítulo son:

Publicidad

Yo Me Llamo Mini Jorge Velosa canta ‘La Cucharita’ de Jorge Luis Velosa Ruiz

Yo Me Llamo Mini Adele canta ‘Rolling in the deep’ de A. Blue – P. Epworth

Yo Me Llamo Mini Yuri canta ‘Yo te amo te amo’ de G. Balducci – M. Balducci.

Yo Me Llamo Mini Joan Sebastián canta ‘25 rosas’ de José Manuel Figueroa Figueroa

Yo Me Llamo Mini Angela Aguilar canta ‘La llorona’ de A. Henestrosa – L. Mars

Yo Me Llamo Mini Andrea Bocelli canta ‘Nessun Dorma’ de Giacoma Puccini

Yo Me Llamo Mini Mon La Ferte canta ‘Tu falta de querer’ de M. Jalil – N. Monserrat.

Yo Me Llamo Mini Paola Jara canta ‘Mala mujer’ de María José Ospina

Yo Me Llamo Mini Natalia Lafourcade canta ‘Tu sí sabes quererme’ de Natalia Lafourcade

Yo Me Llamo Mini Natalia Jiménez canta ‘Creo en mí’ de C. Menkarski – M. Jiménez – J. M. Dezuzio

Yo Me Llamo Mini Kany García canta ‘Hoy ya me voy’ de Kany García.

Yo Me Llamo Mini Shakira canta ‘Antología’ de S. Mebarak – L. Ochoa.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí y en ditu.