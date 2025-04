Presentaciones Yo Me Llamo Mini: Amparo se levanta de su silla y Aurelio se eriza hasta la cola

Quiénes cantan en el capítulo 71

Yo Me Llamo Mini Rocío Durcal canta ‘Amor Eterno’ de Alberto Aguilera Valadez.

Yo Me Llamo Mini Gloria Trevi canta ‘Todos Me Miran’ de Gloria De Los Ángeles Treviño Ruiz.

Yo Me Llamo Mini Luis Miguel canta ‘La Bikina’ de Rubén Fuentes Gassón.

Yo Me Llamo Mini Celia Cruz canta ‘La Vida es un Carnaval’ de Víctor Roberto Daniel.

Yo Me Llamo Mini Natalia Jiménez canta ‘Si Nos Dejan’ de José Alfredo Jiménez.

Yo Me Llamo Mini Miley Cyrus canta ‘Nothing breaks like a heart’ de C. Jacques, C. Szymaski, I. Juber, M. Ronson, M. Cyrus y T. Brenneck.

Yo Me Llamo Mini Pedrito Fernández canta ‘María, María’ de Alberto Aguilera Valadez.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí y en ditu.