Yo Me Llamo Mini Bob Marley apareció sin estar caracterizado: además de cantante, es modelo

Con su interpretación de 'Is this love' y 'One love' en el Templo de la Imitación, Yo Me Llamo Mini Bob Marley despertó el cariño de los seguidores de Caracol Televisión no solo por su muestra de talento, sino también por la ternura que lo caracteriza. El pequeño ya tiene redes sociales, las cuales son supervisadas por su madre, de manera que no duda en compartir emocionantes momentos de su día a día.

Mira también: Amparo Grisales felicita a Yo Me Llamo Mini Bob Marley por su inglés e impresionante look

Fue precisamente en TikTok, donde recoge más de 30 mil seguidores, que el Mathías mostró su verdadera apariencia, pues apareció sin las rastas del personaje que representaba y sin un solo detalle de la caracterización. Adicionalmente, mostró que se encontraba en una biblioteca infantil para leer alguno de sus cuentos favoritos.

Publicidad

"¿A quién le encantan las historias? A mí me fascinan. Mis papás siempre en las noches me leen un cuento y eso me encanta. ¿Sabían que cuando uno lee puede imaginar muchas cosas que pasaron?", explicó.

Mira también: Yo Me Llamo Mini Gloria Trevi ya había estado en una producción de Caracol Televisión a los 5 años

Publicidad

La faceta de Yo Me Llamo Mini Bob Marley que pocos conocen

Antes de entrar al concurso musical, el pequeño creaba contenido supervisado para las plataformas digitales, pero también estaba explorando otras facetas de su vida, tal es el caso del modelaje. En uno de los clips publicados a finales de 2024 se le observa en una pasarela junto con otro grupo de niños, quienes ponen en práctica las lecciones aprendidas sobre caminar derechos, lucir la prenda, mostrarse seguros y observar un punto fijo.

A diario, Mini Bob Marley recibe múltiples comentarios de los usuarios de Internet, quienes le piden saludos, le comentan lo tierno que es y se declaran grandes admiradores de su potencial artístico:

Mira también: Yo Me Llamo Mini Patricia Teherán hace bailar a Aurelio Cheveroni y César Escola

"Qué niño tan lindo... Es una ternurita. Lástima que ya no está en Yo Me Llamo, pero sigues siendo un triunfador", "vas a ser muy grande en la vida", "eres muy tierno, mil bendiciones", "y pensar que Mathi canta a la perfección el inglés", "me muero, es demasiado bello", son algunos de los mensajes que se destacan.

Publicidad

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí y en ditu.