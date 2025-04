Alerta por la salud del padre de Shakira: aseguran que está "delicado" y "empeorando"

William Mebarak vuelve a ser noticia debido a su estado de salud luego de que el periodista Jordi Marti, conocido por destapar la infidelidad de Piqué a Shakira, revelara que ha recibido información en la que aseguran que está delicado de salud.

De acuerdo con los datos recogidos por TV Azteca, el padre de la barranquillera no estaría en su mejor momento, pues habría ingresado al hospital. Sin embargo, es necesario mencionar que esta información no ha sido confirmado por el equipo de la intérprete de 'Girls like me', 'Loba', 'Loca' y 'Hips don't lie'.

“El papá de Shakira habría empeorado. Está muy delicado… La palabra que me ponen en el mensaje es: ‘Ojo que el papá está muy delicado’. Don William ha tenido un empeoramiento en las últimas horas. Está pasando por un momento delicado de salud”, expresó a través de su canal de YouTube y en el programa conocido como 'El Gordo y la Flaca'.

Qué padecimientos tiene el padre de Shakira

A sus 93 años el señor Mebarak ha presentado varios quebrantos en los últimos años que han afectado su salud y preocupado a su familia, dentro de los que se destacan una neumonía, una caída en su casa que le provocó un trauma craneoencefálico por el golpe en la cabeza e hidrocefalia.

Estas condiciones lo han llevado a visitar el médico en varias oportunidades. De hecho, la misma Shakira ha compartido en redes sociales algunos momentos emotivos que ha protagonizado junto a su progenitor mientras lo apoya con las terapias que debe realizar desde casa.

Quién es la mamá de Shakira

Nidia del Carmen Ripoll, quien ha sido uno de los grandes pilares en la vida de Shakira y se ha dedica a su cuidado, ha gozado de mejor salud; sin embargo, también ha preocupado a sus seres queridos en algunas oportunidades. Tal es el caso de cuando estuvo hospitalizada en Barcelona por una trombosis en la pierna que derivó en otros problemas.

A pesar de este impase, la mujer es muy activa, pues se le ha visto en varias oportunidades disfrutando de los espectáculos que ofrece su hija no solo en Colombia, sino en diferentes países de América Latina y del mundo entero.