Yo Me Llamo Karol G es halagada por su belleza, pero no por su imitación de la artista paisa

La participante número 14 en subirse al Templo de la Imitación es Yo Me Llamo Karol G que interpreta el exitoso tema musical 'Bichota'. Aunque luce el cabello color rojo de la cantante paisa, los jurados aseguran que carece de afinación o habilidades artísticas, por lo que no permiten que ingrese a la Escuela de la producción de Caracol Televisión. Antes de abandonar el escenario, la concursante comparte un par de palabras con los expertos.

Amparo Grisales es una de las primeras en hablar con ella y preguntarle hace cuánto está preparando su personaje; sin embargo, la conversación se ve interrumpida por César Escola y Pipe Bueno quienes hacen comentarios divertidos sobre la audición y hasta le preguntan si el color de su cabello es natural. La joven finalmente se despide y agradece por la oportunidad mientras los jurados señalan que físicamente es muy bonita, pero que le hace falta talento para imitar a la paisa.

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.No te pierdas: César Escola da recomendaciones para lograr ser el doble perfecto en Yo Me Llamo



¿Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo 2023?