9 imitadores de Yo Me Llamo son analizados por los jurados y por la Inteligencia Artificial

Muchas son las emociones que se viven en el capítulo 25 de Yo Me Llamo , pues la nueva etapa trae consigo varias noticias. La primera de ellas es que a la familia llega Symphony, el hada de la afinación, que se encargará de ayudar a Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno de encontrar al doble exacto.

A esto, se le suma el hecho de que los 36 participantes que superaron tanto las Audiciones como los Repechajes, tienen la oportunidad de llegar a la Escuela de Yo Me Llamo, donde su rector, Moisés Angulo, los está esperando para acogerlos y advertirles que deben esforzarse mucho más para impresionar al jurado.

9 participantes se suben al Templo de la Imitación para demostrar sus habilidades artísticas; no obstante, los expertos deben escoger a 3 imitadores para que queden en riesgo y defiendan su cupo dentro del programa. Es de esta forma como los dobles de Alejandra Guzmán, Raphael y Blessd quedan elegidos para prepararse aún más.

Por su parte, Symphony determina que la mejor presentación de la noche se debate entre los imitadores de Shakira, Alejandro Fernández y Gilberto Santa Rosa, convirtiéndose este último en el seleccionado para llevarse una millonaria suma de dinero a su casa.

Conoce a lista completa de canciones que interpretan los participantes durante la transmisión del capítulo:



Yo Me Llamo Shakira canta 'La pared' de L. Méndez y S. Mebarak.

Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa canta 'Que alguien me diga' de Omar Enrique Alfanno.

Yo Me Llamo Daddy Yankee canta 'Pode' de E. López, E. García y R. Ayala.

Yo Me Llamo Ángela Aguilar canta 'La tequilera' de Alfredo D. Orsay.

Yo Me Llamo Diomedes Díaz canta 'Mi ahijado' de Diomedes Díaz Maestre.

Yo Me Llamo Alejandra Guzmán canta 'Hacer el amor con otro' de J. Flórez y D. Felisatti.

Yo Me Llamo Raphael canta 'Mi gran noche' de Salvatore Adamo.

Yo Me Llamo Blessd canta 'Quien TV' de S. Orrego y S. Mesa.

Yo Me Llamo Alejandro Fernández canta 'Hoy tengo ganas de ti' de José Miguel Gallardo Vera.