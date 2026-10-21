Los últimos diez minis que entrarán a la escuela de 'Yo Me Llamo'

La emoción se apodera de cada rincón del escenario de ‘Yo Me Llamo’ en esta etapa decisiva donde el talento no tiene edad. En la reciente gala, los participantes más pequeños demostraron que llevan la música en la sangre y lograron endulzar los oídos del exigente jurado, integrado por figuras como Amparo Grisales y César Escola, tras interpretar con precisión a grandes leyendas de la música.

Gracias a su impecable afinación, puesta en escena y carisma, estos minis dieron un paso fundamental en la competencia para convertirse en el doble perfecto. La tensión y las sorpresas no pararon ahí: tras la destacada presentación, se reveló que cada uno de ellos conocerá a sus respectivos padrinos dentro del programa. De la mano de estos experimentados mentores, los niños trabajarán codo a codo para pulir cada detalle artístico y buscar un cupo en la esperada gran final. ¡La carrera hacia la final de los más pequeños apenas comienza!



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Cuáles mini dobles entrarán a la escuela de 'Yo Me Llamo'

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‘Yo Me Llamo Mini Natalia Jiménez’ cantó ‘Me muero’

‘Yo Me Llamo Mini Julio Jaramillo’ cantó ‘Llora guitarra’

‘Yo Me Llamo Mini Rocío Dúrcal’ cantó ‘Fue tan poco tu cariño’

‘Yo Me Llamo Gustavo Cerati’ cantó ‘En la ciudad de la furia’

‘Yo Me Llamo Mini Withney Houston’ cantó ‘I will always love you’

‘Yo Me Llamo Mini Vilma Palma’ cantó ‘La pachanga’

‘Yo Me Llamo Mini Pedrito Fernández’ cantó ‘La de la mochila azul’

‘Yo Me Llamo Mini Rosario Flores’ cantó ‘Qué bonito’

‘Yo Me Llamo Mini Vicente Fernández’ cantó ‘El rey’

‘Yo Me Llamo Mini Joe Arroyo’ cantó ‘El ausente’

