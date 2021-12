Esta noche: a Yo Me Llamo llegará un invitado de lujo Llega un capítulo emocionante con Pipe Bueno como invitado y el talento de los participantes, quienes dejarán el corazón en el escenario para seguir avanzando en la competencia. No te pierdas Yo Me Llamo, esta noche a las 8:00 p.m.