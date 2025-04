En vivo Yo Me Llamo Mini: Amparo Grisales se eriza con los nuevos talentos

El primer participante en subirse al Templo de la Imitación es el doble mini de Pedrito Fernández, quien sorprende con su potencia vocal y su traje de charro. Tras el show, el pequeño escucha la retroalimentación de lo expertos, en especial la de Rey Ruiz, pues afirma que él le hace acordar cuando se presentó por primera vez en un programa de televisión.

El turno después es para Yo Me Llamo Mini Selena Quintanilla, que llama la atención con su gran parecido físico a la artista original. Los expertos resaltan la actitud que tuvo en el escenario y lo comprometida con el look que ella usaba en sus shows; sin embargo, Amparo Grisales no deja pasar por alto algunas imprecisiones, agregando que pueden trabajarse.

Posteriormente, dan paso a Yo Me Llamo Mini Elkin Ramírez que se emociona al conocer a Cheveroni, pues no solo rockean frente al público expectante, sino que también le revela que tan pronto lo vio al subirse al escenario, tuvo que esforzarse por contener las risas, debido a los graciosos gestos que realizaba.

Mini Julio Jaramillo no se queda atrás, pues se sube con mucha seguridad al escenario para cantar y tocar el requinto, instrumento que aprendió a manipular desde que tenía tan solo cinco años.

Yo Me Llamo Mini Shakira también da de qué hablar en el programa al hacer su versión del 'Waka waka' y contagiar a todos los presentes de buena energía. Como observación, los expertos le recomiendan administrar un poco más el aire.

