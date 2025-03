En vivo Yo Me Llamo: Búfalo regresa al Templo de la Imitación en búsqueda de eliminados

El capítulo 47 de Yo Me Llamo inicia con la presentación del doble de Raphael, quien interpreta el exitoso tema musical ‘Mi gran noche’. En esta oportunidad, Amparo Grisales le comenta que no ha sido su mejor noche, aunque considera que no estuvo del todo mal.

Por su parte, César Escola lo felicita por su derroche de talento, argumentando que observó que está mucho más suelto y que tiene un dominio del escenario que es realmente admirable, lo que es recibido con mucha emoción por el participante.

La segunda presentación de la noche está a cargo de la imitadora de Amaia Montero, quien canta ‘Muñeca de trapo’. Esta canción causa confusión entre las presentadoras Laura Acuña y Melina Ramírez, que consideran que la eligió para sorprender al jurado.

Sin embargo, la concursante comete algunos errores. De acuerdo con Rey Ruiz, pierde el color de la voz en los tonos altos y presenta errores en el acento. Los otros dos expertos afirman que debe ajustar el maquillaje y que debe disfrutar más de su trabajo.

El turno después es para Yo Me Llamo Pitbull, que deleita con ‘I know you want me’. Al final de su intervención, el jurado lo aplaude y lo felicita por la seguridad que proyecta cada vez que se sube a la tarima, el baile que realizó y lo mucho que se parece a su personaje.

