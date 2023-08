Yo Me Llamo Rodolfo Aicardi asegura tener toda la “pachanguería” del original

La música de Rodolfo Aicardi está presente en los corazones de todos los colombianos, pues sus canciones se escuchan, sin falta, en todas las reuniones familiares en el mes de diciembre, es por esto que para los jurados de Yo Me Llamo era tan emocionante tener un imitador de este artista, no obstante, su voz no fue suficiente par recibir un “sí”.

Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno escucharon atentamente al hombre que emuló ser el cantautor colombiano de música tropical, pero su paso por el Templo de la Imitación resultó ser bastante corto, por lo que él quiso aprovechar las cámaras del Confesionario para analizar su audición.

“Entramos con toda la actitud, pero no se dio”, dice, y añade que se parece al original en varios elementos muy importantes. “Nos parecemos en mi alegría, mi entusiasmo y ganas de comerme al público para alegrarlo. Es importante entender que diciembre es el mes para estar felices, así el corazón esté triste”.

Tres tips para imitar a Rodolfo Aicardi de la mejor manera:

Este imitador considera tener la “pachanguería” necesaria para darle vida a Aicardi, pues para hacer un buen trabajo también es necesario cantar con emoción y finalmente, pero no menos importante, ser igual de humilde que el original.

¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?

Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos.

