Aumenta la exigencia en Yo Me Llamo y los jurados se llevan grandes decepciones

Yo Me Llamo Greeicy canta ‘Más Fuerte’ de F. González, G. Duque, G. Rendón, M. Mejía y P. Malaver.

Yo Me Llamo Pastor López canta ‘El Hijo Ausente’ de Heidi González Cardona.

Yo Me Llamo Bad Bunny canta Ojitos Lindos’ de B. Martínez, M. Masís, L. Saumet y M. Masís.

Yo Me Llamo Camilo canta ‘Vida de rico’ de C. Echeverry y É. Barrera.

Yo Me Llamo Marco Antonio Solís canta ‘Y ahora te vas’ de Marco Antonio Solís.

Yo Me Llamo Pipe Bueno canta ‘No voy a morir’ de Jorge Calderón.

Yo Me Llamo Ángela Aguilar canta ‘Qué agonía’ de J. Esparza, A. Gallegos, Á. Aguilar, R. Lau. L. Aguilar y P. Aguilar.

Yo Me Llamo Patricia Teherán canta ‘Tarde lo conocí’ de Omar Geles.

Yo Me Llamo Rocío Durcal canta ‘Como tu mujer’ de Marco Antonio Solís.

Yo Me Llamo Blessd canta ‘Mírame’ de S. Mesa, D. Echavarría, K. Cruz y C. Salazar.

Yo Me Llamo Samo canta ‘Mientes’ de M. Domínguez y M. Vélez.

Yo Me Llamo Zion y Lennox cantan ‘Bandida’ de F. Ortíz y G. Pizarro.

Yo Me Llamo Orlando Contreras canta ‘¿Amigo de qué? De Arty Valdes.

Yo Me Llamo Chayanne canta ‘Salomé’ de Fabio Alonso Salgado.

