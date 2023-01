¡Hasta siempre, Fernando Gaitán!

Recordado por su grandes éxitos "Betty, la fea" y "Café con aroma de mujer" que marcaron un hito en la historia de la televisión en Colombia y el mundo.

El director y productor de cine Dago García recuerda no solo a su colega sino a su gran amigo. “Con la partida de Fernando no solamente se pierde un muy buen ser humano. Fuimos amigos durante 30 años. Se pierde una persona que sabía muy bien cómo contar historias. Lo que mucha gente no sabe es que él cuando contaba sus historias en reuniones era, incluso, mucho más divertido que sus libretos”.

