Ventino: La sugerencia que le hizo José Ramón a Natalia Afanador en la escena de la pedida de mano

Cada noche, los seguidores de Caracol Televisión se han conectado con la programación para ver Ventino, el precio de la gloria , la historia de cuatro jóvenes que conforman un grupo musical luego de ser contactadas por el equipo de Martina Pumarejo, una importante productora para la que el fin definitivamente justifica los medios.

Durante el capítulo 29 de la serie, José Ramón Barreto y Natalia Afanador se conectaron en un en vivo para reaccionar a una de las escenas más llamativas. Se trata de cuando Manolo le pidió a Natalia que se convirtiera en su esposa . Cabe aclarar que el personaje no tomó esta decisión por voluntad propia, sino debido a que Martina le mostró un video en el que la vida de Álex estaba en peligro y ordenó que sus escoltas lo golpearan.

Mira también: Galería Ventino: la agrupación Calypso se presentó por primera vez y causaron sensación



La propuesta del actor a su compañera durante el rodaje

El intérprete de Cano contó que antes de grabar la escena en la que recibe un "no" por parte de la artista, le dijo a su colega que se arrodillara junto a él en el escenario para darle la negativa, pues sería una forma más romántica de decirle que sí quería comprometerse, pero que no era un buen momento para pensar en sus planes a futuro cuando estaban enfrentando una difícil situación.

No te pierdas: Juan Felipe Samper confesó en un live de Ventino que Carolina Gómez era su amor platónico

"Te dije 'se ve más lindo que te arrodilles tú y que el no lo digas arrodillada tú', pero dejaba peor la situación", expresó el venezolano.

Posteriormente, fue Afanador la que reveló un dato curioso que ocurrió: "me acuerdo perfecto que cuadraste con el director y todo para que me hicieran creer que no te ibas a arrodillar porque el personaje no lo hacía ante nadie y yo me puse muy brava. Yo te decía, ¿cómo no te vas a arrodillar? No sé qué y hasta que tocaba grabar, lo hiciste", mencionó.

Te puede interesar: Katherine Velez y Ernesto Benjumea se sinceraron sobre sus papeles en Ventino

Publicidad

Entre risas, su compañero confirmó que eso fue lo que verdaderamente ocurrió y agregó que le gusta mantener un ambiente laboral agradable.