Óscar le pide ayuda a Tatiana con el trabajo que le dejó Rodolfo en la universidad - CaracolTV Tras tener un enfrentamiento con su profesor en pleno salón de clase, Óscar regresa al edificio y se encuentra con Tatiana. Cuando está a punto de contarle lo ocurrido, llega el empresario. Comprometido a sacar adelante su carrera universitaria, Óscar visita a Tatiana en su apartamento e interrumpe un desayuno que le preparó Rodolfo para disculparse por los daños cometidos.