Clarita y Álvaro no soportan a 'Poncho' en su apartamento Después de que el señor Vélez recuperara su cargo a punta de comisiones en la inmobiliaria, los esposos tratan de echar a su inquilino, puesto que ya no necesitan su dinero, lo que no saben es que él mismo les hará la vida imposible en el poco tiempo que le queda.