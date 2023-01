Dylan, el hijo mayor de Ortega, gordito, no tan bien parecido, su fuerte no es la neurona. Es un adolescente que anda creyéndose y queriendo ser adulto y tiene un conflicto de vida muy grave: no se resigna a que no sean de vida fácil. Mientras su padre está en la cárcel, evento que lo afecta muchísimo, las cosas más o menos se sostuvieron y Dylan sueña que su padre saldrá de prisión, volverá a los negocios y él será su heredero.