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Capítulo 177 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol, completo y en español

Meté lleva días triste porque la chica no lo volvió a buscar, pero en medio de la noche, recibe una llamada de ella y le pone una cita. Cuando llega, todo es un plan para lastimarlo.

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52:15 min
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Tormenta de Pasiones - Capítulo 177: Aika le tiende una trampa a Meté y casi le cuesta la vida
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51:58
Capítulo 176
Cemilé descubre el nuevo hogar de Osmán y va a visitarlo
Capítulo 175 Tormenta de Pasiones
52:59
Capítulo 175
Osmán se encuentra con Nihad para cobrar la muerte de su amigo
174. Bahar y Soner van a una fiesta y se enamoran completamente
49:21
Capítulo 174
Bahar y Soner van a una fiesta y se enamoran completamente
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52:15
Capítulo 177
Aika le tiende una trampa a Meté y casi le cuesta la vida

Capítulo 177 Tormenta de Pasiones: Aika le tiende una trampa a Meté y casi le cuesta la vida

Meté lleva días triste porque la chica no lo volvió a buscar, pero en medio de la noche, recibe una llamada de ella y le pone una cita. Cuando llega, todo es un plan para lastimarlo.

Por: Caracol Televisión
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51:58
Capítulo 176
Cemilé descubre el nuevo hogar de Osmán y va a visitarlo
Capítulo 175 Tormenta de Pasiones
52:59
Capítulo 175
Osmán se encuentra con Nihad para cobrar la muerte de su amigo
174. Bahar y Soner van a una fiesta y se enamoran completamente
49:21
Capítulo 174
Bahar y Soner van a una fiesta y se enamoran completamente
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46:00
Capítulo 173
Caroline le dice a Hakan que ella puede donarle el riñón a Zehra
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38:15
Capítulo 172
Osmán y el padre de Aydin vengarán la muerte del joven
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49:30
Capítulo 171
Arif confiesa sus sentimientos por Cemilé; ella se confunde
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52:15
Capítulo 177
Aika le tiende una trampa a Meté y casi le cuesta la vida