52:15 min Tormenta de Pasiones - Capítulo 177: Aika le tiende una trampa a Meté y casi le cuesta la vida 51:58 Capítulo 176 Cemilé descubre el nuevo hogar de Osmán y va a visitarlo 52:59 Capítulo 175 Osmán se encuentra con Nihad para cobrar la muerte de su amigo 49:21 Capítulo 174 Bahar y Soner van a una fiesta y se enamoran completamente 52:15 Capítulo 177 Aika le tiende una trampa a Meté y casi le cuesta la vida

Capítulo 177 Tormenta de Pasiones: Aika le tiende una trampa a Meté y casi le cuesta la vida Meté lleva días triste porque la chica no lo volvió a buscar, pero en medio de la noche, recibe una llamada de ella y le pone una cita. Cuando llega, todo es un plan para lastimarlo.