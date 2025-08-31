Actualizado: agosto 31, 2025 07:05 p. m.
Caracol TV The Suso's Show Capítulos Capítulo The Suso's Show: Ángela Piedrahita pone a Suso a rezarle al 'Chigüi' con su belleza
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Ángela Piedrahita juega con Suso a adivinar las diferentes razas de perros y hasta acepta participar en una actividad para ayudarle a una fundación animal con un soporte económico.
No te pierdas ningún contenido de The Suso's Show los domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo. También puedes revivir los capítulos de esta producción aquí.
Grandes invitados revelan sus secretos mejor guardados en una divertida charla con Suso, el paspi.