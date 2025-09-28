En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Suso 2025 DK
Caracol TV  / The Suso's Show  / Marcela Gallego recuerda como si fuera ayer sus 39 años en la televisión| Capítulo The Suso's Show

Marcela Gallego recuerda como si fuera ayer sus 39 años en la televisión| Capítulo The Suso's Show

Al set de grabación llega la destacada actriz, quien hace homenaje a sus raíces boyacenses y hasta revive sus inicios en el mundo de la actuación, más específicamente en el teatro y la televisión.

Publicidad

Publicidad

Publicidad