¿Cómo saber si un niño está realmente deshidratado? Sigue estos consejos

Uno de los sustos más grandes que tiene una mamá ocurre cuando su bebé sufre vomito o diarrea por primera vez, en estos casos siempre hay que tener mucho cuidado y saber cómo tratar estos síntomas de la manera adecuada, de lo contrario la salud de los niños puede estar en riesgo.

¡Cuidado! Estos medicamentos pueden afectar la salud de los niños que sufren diarrea

Si además de la diarrea o el vómito, un niño tiene la mollera hundida, llora sin lágrimas, tiene la boca seca y no moja el pañal por más de seis horas, lo más probables es que esté deshidratado, para ello debe recibir una solución de rehidratación oral.

Durante la rehidratación es importante evitar que consuman alimentos con altos contenidos de azúcar como jugos, gaseosas y gelatina, pues estos pueden hacer que los síntomas de la gastroenteritis empeoren.

¡No más mitos! Este es el tratamiento adecuado para combatir la diarrea en los niños

Es importante acudir al médico de inmediato cuando las deposiciones liquidas son muy frecuentes, hay vómito reincidente, se tiene mucha sed, no come ni bebe normalmente, tiene fiebre, más de 38 grados, hay sangre en las heces y no moja el pañal.