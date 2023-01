Capítulo: Lisandro Meza recuerda su injusto paso por la cárcel y cuando fue secuestrado

Lisandro Meza nació el 26 de septiembre de 1937 en El Piñal, Sucre. Allí se crio y desarrolló el gusto y la pasión por tocar varios instrumentos, entre ellos el acordeón. Hijo de una familia humilde, a los 14 años de edad conoció a su ídolo del momento, Alejo Durán, quien se convirtió en su gran amigo y guía en su carrera musical en el género vallenato.

En Se Dice De Mí, este artista confiesa que tuvo una gran amistad con Pablo Escobar, a quien recuerda con aprecio y agradecimiento porque le ayudó a sacar a su familia adelante por medio del ganado y los contratos que le ofrecía para que Lisandro se presentara en varios eventos del narcotraficante.

Publicidad

“Un tipo que me ofreció a mí tantas cosas, ganado, pero yo estaba en mi música, yo no quiero saber nada de eso. A Pablo lo volvieron rebelde, pero él era un gran tipo humanitario”, comenta.

Más adelante, Meza se adentró en la política y logró que su esposa, Luz María Domínguez ‘La Niña Luz’, se lanzara a la Alcaldía con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de su tierra natal. Sin embargo, eso se vio opacado por un hecho que nubló su carrera por un tiempo. Lisandro fue capturado por agentes del CTI de Barranquilla el 2 de diciembre de 2008, al relacionarlo con el crimen de Isabel Pérez Guzmán, registradora de Morroa, Sucre.

“Cuando hablé con el juez y le dije usted me conoce como qué a mí, soy cantante, artista ¿o no? Yo no soy criminal, usted debe defenderme a mí. Doctor, si usted me hace un daño a mí yo voy y lo mato a usted yo mismo”, recuerda las palabras que le dijo al juez cuando se vio involucrado en esa terrible situación, que finalmente se resolvió cuando se comprobó que no tuvo nada qué ver en ese caso.

Otro de los episodios más duros de su vida fue cuando lo privaron de la libertad en Ecuador durante tres días, a causa del descontento de un grupo de personas de Guayaquil, a quienes el alcalde de aquel entonces no les cumplía con los servicios básicos.

Publicidad

Lisandro Meza también se ha enfrentado a la muerte, pues tuvo dos accidentes graves que le dejaron grandes secuelas a nivel físico. Uno de ellos cuando se cayó de un tercer piso y una varilla atravesó su rostro sufriendo terribles fracturas y lesiones. El segundo de ellos fue cuando se fracturó el fémur y un brazo en una fuerte caída, lo que le quitó gran parte de su habilidad para tocar el acordeón.

Conoce en este capítulo detalles de su fugaz paso por la televisión en la telenovela ‘Gallito Ramírez’ y los motivos de su retiro de los escenarios.