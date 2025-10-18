En vivo
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
Murió Gustavo Angarita

Por la falta de Mericé en el 'Desatino', Alega tendrá que ir a Playa Baja

Cuando Aldea Serna les dice a los participantes que tiene que ver un video. Más de uno quedó impactado y luego Mericé dice que ella no se comió la sandía, pero en su equipo le llaman la atención.  

