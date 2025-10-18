Actualizado: 18 de oct, 2025
Caracol TV Se dice de mi CAPÍTULOS Carlos Mejía ‘Obvidio’ cuenta cómo su vida cambió cuando su mamá se enfermó de Covid--19
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El humorista también abrió corazón para revelar ese momento complejo que vivió cuando su mamá fue diagnosticada con Covid-19. Además, que tuvo que alejarse de todo, para estar 100% con ella, cuidándola en aquella época. Finalmente, expuso cómo conoció a su esposa y lo feliz que es con ella.
No te pierdas los capítulos de Se Dice De Mí en Caracol Televisión o en la Señal En Vivo