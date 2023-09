Humoristas de Sábados Felices revelan qué llevan en sus loncheras en un día de grabación

El comediante Polilla explora en el set de Sábados Felices lo que traen de lonchera sus compañeros humoristas y se sorprende con más de uno. El huevo reina en casi todas las meriendas. Desde historias de confiscaciones en el aeropuerto hasta creaciones gastronómicas de lo más inusual, parece que el humor trasciende más allá de los escenarios. ¿Qué lonchera será la apetecida del programa?



Cacareando con ‘El Viejo’ Junífero

La carcajada inicial la ofrece Junífero , quien admite entre risas que, por lo general, suele llevar 'coca' para su lonchera. Sin embargo, esta vez la Policía del aeropuerto se adelantó y le retiró su peculiar acompañante. La ironía y humor característico del cómico no se pierden ante la situación, dejando claro que su ingenio no tiene fronteras.

'El Gato' le gusta comer pollo

¿Quién dijo pollo?, 'El Gato' revela sus preferencias gastronómicas únicas para las onces y muestra ciertas opciones que tiene en su menú repleto de proteína. Su lonchera no conoce límites, tiene desde huevo duro hasta pollo asado. Y si no, lo que caiga como pollo en finca se lo come.



Dulces secretos de 'La Gordita' Fabiola

La diversión no se detiene ahí. 'La Gordita' Fabiola comparte su entusiasmo por las delicias simples en su lonchera. Con una sonrisa, revela su elección de unas rueditas de salchichón y un quesito pera. La complicidad se profundiza cuando se descubre que hasta su jugo tiene su propia historia de compra.

Patricia Silva, más allá de los personajes

Patricia Silva, conocida por sus cómicos personajes, muestra un lado diferente de sí misma al revelar su selección de lonchera. Un huevo cocinado, almendras y queso son sus elegantes acompañantes. Parece que la humorista tiene un paladar sofisticado y opta por snacks más saludables.



Delirante lonchera de Chester

Chester , otro de los destacados humoristas, ofrece una perspectiva culinaria singular. Revela que su esposa siempre le prepara una lonchera de lo más inusual: huevo duro, banano picho y, en una bolsa, sopa de menudencias sobrante del día anterior. Parece que el sentido del humor también se extiende a las elecciones gastronómicas.

Jhovanoty, el humorista fitness

Por último, Jhovanoty presenta una elección de lonchera que muestra su lado más saludable. Con un menú digno de un gimnasio, incluyendo tofu, galletas de quinoa, avena integral, cremita de verduras y filetes de pescado, el humorista bromea sobre si los demás compartirían su elección o si preferirían otra cosa.

