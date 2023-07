Heriberto Sandoval cuenta la importancia de julio, si no existiera, ¿en qué gastaríamos la prima? Heriberto Sandoval tiene claro que julio es muy importante, agradece los memes de Julio Iglesias y asegura que si no existiera no nos habríamos independizado, no tendríamos cuándo gastar la prima y nadie viviría en el barrio 20 de Julio.