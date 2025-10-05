En vivo
Cuentos de los Hermanos Grimm
Caracol TV  / Sábados Felices  / El Maxwell vive en una loma tan alta que llega cansado, pero con buena cola

El barrio del Maxwell es tan peligroso que al perro no se le pegan ni las garrapatas porque le tienen miedo, como se roban las cámaras, las tres vecinas chismosas son la seguridad de las cuadras y algo que jamás le podrán quitar es el hambre.

