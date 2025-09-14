En vivo
Caracol TV  / Sábados Felices  / Capítulos  / Capítulo Sábados Felices: Pierneda pierde su prótesis en pleno Desatino

Capítulo Sábados Felices: Pierneda pierde su prótesis en pleno Desatino

Aldea convoca a los equipos al Box Rojo para el Desatino. Mientras tanto, los humoristas de Sábados Felices preparan motores desde ya para la celebración de Amor y Amistad.

