Así reaccionó Polilla al leer el libro que le recomendó La Gorda Fabiola en sueños

Nelson Polanía, más conocido como Polilla en el mundo del entretenimiento, ha ido retomando poco a poco su rutina luego del fallecimiento de La Gorda Fabiola . El humorista de Sábados Felices recientemente concedió una entrevista para el programa digital Sinceramente Cris en donde se refirió a la relación con su hijo y cómo su vida cambió desde que se despidió para siempre del gran amor de su vida.

En medio de un encuentro en el matutino, Polilla contó que había soñado que su esposa le pedía acercarse a Jorge Enrique Abello, quien estaba en las instalaciones de Caracol Televisión. Al contar la historia, los presentadores del programa le afirmaron que había muchas coincidencias dentro del relato, pues justo ese fin de semana el actor había lanzado el libro 'La Despedida' junto a Raúl Ocampo, quien enfrentó un proceso de duelo debido al deceso de Alejandra Villafañe.

Esto llevó a que Abello se pusiera en contacto con Polanía para conversar sobre lo sucedido:

"Ella me lleva en un sueño a un libro y se libro empieza explicando esa oración (la de San Francisco de Asís) que ella dijo durante toda su vida (...) Ni siquiera leyó el libro porque lo sacaron ese fin de semana y en el sueño ella me lo da, como diciendo 'mire', lea esto'. Me sirvió mucho porque no es un libro donde te dice para superar el duelo haz esto, sino que te da una cantidad de cosas", explicó.

Asimismo, indicó que esto lo llevó a comprender por qué la comediante siempre se destacó como una persona entregada al servicio. Asimismo, su hijo Nelson David aseguró que gracias a la lectura ha entendido que haber muerto en una fecha cercana a su nacimiento también tiene un importante significado.

"Es una persona que se considera ha cumplido su ciclo en este plano, haz de cuenta un ciclo perfecto", dijo.

Desde entonces, padre e hijo han enfrentado el duelo con madurez y afirman que se han visto en la necesidad de visitar los lugares que normalmente frecuentaban con Fabiola para resignificarlos y asimilar su nueva realidad.