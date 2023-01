A la mamá de Junifero no le gustaba ninguna de sus novias y casi queda soltero Aunque le pidió a Dios que le diera mucha felicidad, él ya estaba exagerando porque no conseguía pareja. ¿La razón? Su mamá, quien no le daba el visto bueno a ninguna, pero corrió con tan mala suerte que cuando aprobó a una, su papá no lo hizo.