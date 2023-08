Virginia y Leo llegan al extremo y terminan apuntándose con sus armas mientras se amenazan

Llega el momento en el que Virginia le reclama a Leo el no haber vuelto a la cárcel, cuando él se niega y le dice que no se encerrará de nuevo, ella lo amenaza y le dice que viene de mucho más abajo que él, por lo que no podrá vencerla, todo mientras que Sergio intenta que se calmen.

Romina buscará justicia después de que la violencia acabe con sus ilusiones, sin embargo, terminará viviendo la vida de su hermana Laura mientras que apoyada por Calidoso y Santiago estará en busca de la verdad.