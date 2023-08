Virginia le pidió a Sergio que se abstuviera de llevar su celular a la cita con los presos fugados

Romina Poderosa entró en su recta final y cada capítulo es más emocionante que el anterior, pues la verdad ha salido a la luz para algunos personajes y es cuestión de tiempo para que suceda lo que muchos televidentes esperan: que 'El Don' y los Chitiva paguen por todos sus crímenes. En el episodio 55 , Sergio tuvo que seguir fingiendo apoyar a Virginia y acompañarla a una importante cita.

Este encuentro al que Sergio Vélez accedió ir fue realmente tensionante para él, pues se sentía en peligro, no obstante, antes de dirigirse al lugar, su esposa Virginia fue clara con respecto a las condiciones que debía cumplir si en verdad quería acompañarla.

Tras empacar su arma, ‘El Don’ habló con Sergio y le dijo: “Tienes que dejar el teléfono, no lo puedes llevar. Mi amor, nos vamos a ver con unos presos fugados y que no haya salido la noticia todavía no significa que no los estén buscando. Debemos ser muy prevenidos, pensar en todo y desconfiar”.

Ante esto, él le expresó que le parecía arriesgado irse incomunicados a un encuentro de este tipo con personas tan peligrosas, por lo que ella le mostró su celular, uno que no se puede rastrear. A pesar de que Vélez se ha esforzado desde un inicio por fingir amabilidad y comprensión con su esposa, en esta ocasión su incomodidad y nervios fueron evidentes.

Al llegar al lugar, este empresario no pudo disimular la tensión y tuvo que decirle a Virginia que, como nunca había estado en una situación similar, no sabía muy bien cómo actuar.

En este capítulo, Los Chitiva acorralaron a los habitantes de La Mirla, por lo que Alex Bedoya tuvo que confrontar a Marlon; afortunadamente, Calidoso la salvó de que le dispararan. Por otra parte, Leo secuestró a quien cree que es Laura y Rubén, y le confesó a la joven todo lo que sentía por Romina y lo mucho que lo afectó su muerte.

Romina buscará justicia después de que la violencia acabe con sus ilusiones, sin embargo, terminará viviendo la vida de su hermana Laura mientras que apoyada por Calidoso y Santiago estará en busca de la verdad.