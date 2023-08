Calidoso se enteró de que Los Chitiva se fugaron de la cárcel, ¿cómo reaccionó?

Romina Poderosa sigue dando giros inesperados en su trama, el capítulo 54 no fue la excepción y de hecho fue uno de los más impactantes para muchos televidentes debido a que Virginia engañó a Juan Manuel y lo asesinó con ayuda de Los Chitiva y Leo descubrió que Romina tenía una hermana gemela. Además, el sargento Ruiz se enteró de que los cómplices del ‘Don’ se fugaron de la cárcel y esto le generó una gran preocupación por sus amigos, vecinos y habitantes de La Mirla.

Otro momento emocionante para los colombianos que están conectados con la producción de Caracol Televisión fue justamente ver la reacción de Calidoso ante tal noticia, pues él ha trabajado hasta el cansancio para atrapar a los hermanos Chitiva y hacer que Leo, Marlon y sus jefes paguen por sus crímenes, no obstante, esta no ha sido una tarea fácil y estos siempre logran salirse con la suya.

Después de otra tensa conversación entre Calidoso y Santiago, quien le dijo que no se merecía a Romina, el sargento se dirigió a la estación de Policías y allí el Mayor Horacio Cifuentes le comentó que los Chitiva se fugaron de la cárcel, pues sobornaron a varios guardias y la corrupción les permitió salir del centro penitenciario.

A pesar de que su superior le dijo a Ruiz que se está adelantando una investigación con respecto a lo sucedido, este hombre se alarma y no puede controlar su ira y temor por lo que ellos puedan hacer.

“¿Cómo así que se fugaron? ¿Cómo pasó eso, Mayor? ¿Y nosotros tenemos alguna pista o sabemos algo para poder recapturarlos? O sea, como quien dice, estamos mal, muy mal”, expresó.

El Mayor le explicó también que lo mejor era manejar este asunto de forma interna y que no se hiciera pública la situación, pero él no pudo contener sus sentimientos y pensó en una medida extrema.

“La gente de la Mirla está en peligro, Mayor, por las denuncias y porque estos dos van a vengarse y tomar represalias. No podemos permitir eso y si no tenemos agentes suficientes yo me triplico y me estoy día y noche allá. No voy a dejar que a nadie le pase nada”.

Finalmente, Cifuentes tuvo que mostrarse más serio y asegurarle que él se iba a encargar del asunto y que tenía prohibido doblarse en turnos para cuidar a sus allegados.