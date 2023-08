En medio de una cita romántica, Calidoso le dijo a Romina que había intentado negociar con Leonardo

El capítulo 52 de Romina Poderosa estuvo cargado de muchas emociones debido no solo a que Leonardo logró ingresar a la casa de los Vélez para enfrentar de una vez por todas a Virginia, sino también a que Calidoso tuvo una cena romántico con Romina, pues la invitó al mismo lugar donde tuvieron su primera cita antes de que la dowhillera se hiciera pasar por su hermana fallecida. A pesar de que el policía hizo todo lo que estaba en sus manos por volver a tener la relación que alguna vez construyeron, pronto se percató de que las cosas jamás volverán a ser como en el pasado.

En medio de la conversación, el teniente le pidió a la deportista que se dieran una nueva oportunidad; sin embargo, ella se mostró un poco confundida por la situación por la que ha atravesado desde que se infiltró en la casa de Sergio y desde que empezó a tener una relación mucho más estrecha con Santiago. Ante ello, Calidoso le reveló a la joven que estaba dispuesto a luchar por su amor a pesar de las diferencias que ellos puedan llegar a tener respecto a la investigación que están llevando a cabo en contra de Los Chitiva.

"A ver, Cristóbal, entiéndame que por el momento las cosas están complicadas con Virginia y hoy habíamos quedado en ir a comer y yo no le quiero llevar la contraria porque por fin estamos tratando de que todo esté tranquilo y además lo de mi papá, usted sabe que es una pieza clave para que esa vieja caiga", expresó con tono preocupado la mejor amiga de Nayibe, a lo que el policía respondió: "yo entiendo perfectamente eso, pero no es la única pieza, tenemos otras alternativas, si esto no funciona, tenemos más opciones (...) Sí, yo hablé con Leonardo y le dije que si me daba información que me sirviera para acabar con la mafia del grifo, que podría considerar una negociación".

La noticia no le cayó nada bien a Romina, pues le aseguró ambos estaban teniendo visiones diferentes del plan debido a que ella le había pedido el favor de que no hiciera ningún tipo de acuerdo, pues está convencida de que ellos merecen pagar no solo por el atentado en contra de su familia, sino también por todo el daño que le han hecho pasar a los habitantes de La Mirla.

