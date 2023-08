Rubén regañó a Romina y a Santiago por haber ido a La Mirla y traicionar su confianza

En el capítulo 56 de Romina Poderosa las cosas se salieron de control, pues después de la tensión que vivió la joven protagonista al estar bajo las amenazas de Leo y del encuentro de Alex Bedoya con Marlon , al otro día la downhillera decidió ir a La Mirla para ayudar a la policía con Los Chitiva, no obstante, su vida estuvo en riesgo.

En las horas de la noche, Romina Páez acudió a su barrio para defender a los habitantes y colaborarle a las autoridades, pues los Chitiva no piensan detenerse y están aprovechando al máximo su tiempo fuera de la cárcel.

Mira también: Virginia y Leo llegan al extremo y terminan apuntándose con sus armas mientras se amenazan

Aunque las intenciones de la hija de Sergio eran las mejores, al igual que las de Santiago, no todo resultó como esperaban, ya que cuando ella intentó savlar al argentino, recibió un impacto de bala en su brazo derecho.

Al regresar a casa, se reunieron con Rubén , pero este no pudo ocultar su molestia y la gran decepción que sentía, por lo que los interrumpió en su conversación donde comentaban que lo que hicieron fue una verdadera hazaña.

Publicidad

“La mejor parte fue cuando usted empezó a decirme mentiras y yo quedé como un pendejo”, expresó el conductor y Romina le respondió que no debía enojarse, ya que no ocurrió nada grave, y que, por el contrario, le fue útil para Calidoso en su objetivo de atrapar a varios delincuentes que trabajan con los hermanos Chitiva.

Páez agregó: “Esto no me está doliendo y la satisfacción que siento en este momento están grande, que supera cualquier cosa”, no obstante, esto no fue suficiente para calmar al hombre que ha sido su cómplice desde el inicio.

Te puede interesar: Romina Páez le dice a Virginia que ya sabe que tiene una hermana gemela

“A mí no me entusiasma lo que me está diciendo porque usted lo único que hizo fue traicionar mi confianza por dárselas de súper poderosa. Se hubiera podido morir, incluso los dos”, finalizó y abandonó la habitación.

Publicidad

No te pierdas ningún contenido de Romina Poderosa en las noches de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos de esta producción a través de Caracol Play .

Romina buscará justicia después de que la violencia acabe con sus ilusiones, sin embargo, terminará viviendo la vida de su hermana Laura mientras que apoyada por Calidoso y Santiago estará en busca de la verdad.