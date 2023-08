Sergio despide a Rubén, tras 20 años de servicio con la familia Vélez, ¿por qué?

Todo parece apuntar a que en Romina Poderosa la verdad está por salir a la luz, pues después de las impactantes revelaciones que se han hecho de Virginia, Sergio Vélez , está cada vez más prevenido y ha empezado a desconfiar de su pareja. Romina, por su parte, está decidida en hacer ver a su padre quién es realmente aquella mujer, pero esto no ha sido tarea fácil.

En primer lugar, se da un incómodo momento en el que Virginia le alza la voz a Rubén por escuchar lo que hablaba con Romina. Ella le dice al conductor de la familia: “Y usted, ¿qué hace ahí parado? No se da cuenta de que esta es una conversación privada. Retírese, chismoso”.

Mira también: Virginia se entera de que Laura fue a visitar a su madre al centro de reposo

Acto seguido, ella se queja con su esposo y cuando él se va para la oficina, no puede evitar pensar en que en verdad no conoce a la mujer con la que ha vivido cerca de 20 años, pues le ha ocultado muchas cosas.

Al estar en su empresa, Sergio Vélez recibe la visita de Diana, esposa de Abelardo , y le pide que por favor le explique qué está sucediendo, pero ella se niega, ya que Virginia está involucrada y no quiere desenmascararla. En las horas de la tarde, el hombre llama a Rubén a su oficina de manera urgente.

Publicidad

Cuando el conductor llega al despacho, Sergio la solicita que le cuente todo lo que sepa de Virginia, pues lleva 20 años trabajando para él y recientemente le pidió que en vez de ser el chofer de ‘ Laura ’, siguiera cada uno de los pasos de su pareja.

Evidentemente asustado, ‘ Rubencho ’ le dice que no sabe de qué le habla, ya que no esconde nada, pero muy molesto, Vélez le responde:

“Me pongo así porque me está ocultando algo y se lo veo en la cara. Le conozco y sé que me está mintiendo, y lo que más me ofende es que lo veo seguir con este teatro de ahora mismo. Retírese, pero antes pase por su liquidación".

Publicidad

A pesar de que el hombre le pide que evalúe su decisión, pues no es justo, este no cede y es muy duro al responderle que lo verdaderamente injusto, es que él le haya pagado su sueldo por 20 años y darse cuenta de que lo acaba de traicionar.

Conoce más: Virginia descubre que Laura la está investigando y se lo confiesa a Juan Manuel

“Lárguese, a lo mejor es hora de que se pensione”, concluye.

No te pierdas ningún contenido de Romina Poderosa en las noches de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos de esta producción a través de Caracol Play .

Romina buscará justicia después de que la violencia acabe con sus ilusiones, sin embargo, terminará viviendo la vida de su hermana Laura mientras que apoyada por Calidoso y Santiago estará en busca de la verdad.