Virginia amenaza a Sergio con revelarle a Laura todas las cosas que él ha hecho, ¿a qué se refiere?

Los secretos que guardan todos los personajes en Romina Poderosa están causando cada vez más problemas entre el circulo cercano a la protagonista. Virginia , la madrastra de Laura, se ha visto envuelta en líos por todo lo que le oculta a su familia, pues es la cabeza de una gran organización criminal y ahora surgen dudas lo que sucedió en el pasado con su madre, quien supuestamente había fallecido.

Después de un incómodo momento en el que la familia Vélez discute, pues Romina le cuenta a Sergio que la mamá de Virginia estaba viva y que ella misma la visitó la mujer tiene una crisis nerviosa e incluso llora para defenderse de las acusaciones.

Al querer hablar en privado, Sergio le dice a su esposa que sabe que ella es capaz de más que simplemente “matar una mosca” y ella le responde que él también y se muestra indignada.

“Estamos hablando de ti y hasta de Laura, porque estoy cansada de que todos en esta casa se crean perfectos y que a mí me cuestionen cada cosa, hasta mi pasado, del que soy la única dueña”, expresa, y luego se va, a lo que el empresario le pide que no lo deje con la palabra en la boca.

Acto seguido, ella explica que no le había dicho a su esposo que su madre estaba muerta porque supuestamente tenía miedo y no quería perderlo.

"Ya veo que eres incapaz de entenderlo, en vez de eso me atacas y me juzgas. Lo más triste es que te cuesta reconocer que tú eres igual, ¿qué pasaría si Laura se entera de todas las cosas que has hecho?”, espeta.

Él se molesta y le dice que no debería amenazarlo, pero Virginia no se guarda los comentarios y le deja claro que por proteger lo que es suyo, es capaz hasta de lo inimaginable.

