Romina se sincera con Santiago y le dice todo lo que sentía hacia Laura y que no detendrá sus planes

Romina tomó la decisión de contarle a Santiago toda la verdad sobre su vida y la de su hermana. Es por eso que le dijo que Laura fue asesinada en la Mirla, al igual que su mamá, Yesenia a manos de los Chitiva.

El joven quedó completamente sorprendido y le pidió tiempo para asimilarlo, sin embargo, la experta en Downhill quedó con la duda sobre lo que el novio de su hermana haría, si la delataría o si la apoyaría.

Debido a esto ella va a buscarlo a la casa para preguntar qué va a suceder entre ellos y él le confiesa que no pudo dormir, pues no entiende cómo no se dio cuenta de que ella no era Laura, desde su voz hasta su manera de hablar, Santiago afirmó que “se siente estúpido”.

Le asegura a Romina que no hablará con los Vélez, pero confiesa también que no sabe lo que es correcto y lo que debe hacer. De la misma forma hace énfasis en que ella está cometiendo varios delitos, entre ellos suplantación de identidad y robo.

En medio de la conversación, ella le dice que hay muy pocas cosas que la mantienen de pie, desenmascarar a Sergio y ayudar a que los Chitiva sean capturados . Mientras que él asegura que lo que ella está haciendo no es buscar justicia, lo que la enfurece.

Esto hace que ella le recuerde de dónde viene y que le asegure que para personas como ella la justicia no existe, que su vida es muy distinta y por eso tomará todo por mano propia, pues quiere cumplir con lo que le prometió a Laura.

Moya se enoja y reta a Romina diciéndole que no conoció durante mucho tiempo a su hermana y por eso no cree que le duela mucho, pues “solo la conoció dos días”, esto es algo que la joven no puede creer y le explica que estuvieron juntas en el vientre de su mamá.

Desde el momento en el que se conocieron se sintió como nunca antes, completa, reveló que es una sensación única y que la conexión entre ellas era inigualable, hasta que les quitaron la oportunidad.

Finalmente, hizo énfasis en que no va a permitir que nada ni nadie la detenga en su propósito de cobrar venganza por ellas y aunque él dijo que no la delatará, también le pidió tiempo para entender lo que está sucediendo.

