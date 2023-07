Romina Poderosa: Calidoso se enojó con Álex Bedoya al ver que le enviaron flores a la oficina

El capítulo 22 de Romina Poderosa causó muchas opiniones encontradas entre los fanáticos en redes sociales, pues los caminos de Romina y Calidoso parecen estar cada vez más alejados. Mientras la downhillera trata de solucionar el problema que surgió con la llegada del padre del hijo de Laura, Calidoso se acerca mucho más a su compañera Álex Bedoya.

En la trasmisión se pudo ver cómo Bedoya recibió en su oficina una enorme caja de regalo. Cuando se dispuso a abrirla en frente de sus compañeros se percató de que era un ramo de rosas rojas, lo que despertó la curiosidad de Cristóbal, más conocido en la historia como Calidoso.

Cabe aclarar que los colegas recientemente protagonizaron un romántico momento cuando se besaron en medio de una de sus investigaciones. Fue justo allí cuando la mujer le reveló al uniformado que le gustaba desde el momento en que lo había conocido; sin embargo, no había hecho nada al respecto porque entendía que él todavía tenía sentimientos por la novia que murió supuestamente en un atentado producido por Los Chitiva.

Guarín habla con Álex acerca del comportamiento de su amigo

Luego de recibir instrucciones por parte del mayor Cifuentes, Calidoso salió muy enojado de la Estación de Policía, por lo que no dudó en tratar de manera tajante a la sargento. Ante esta llamativa situación, Guarín decidió intervenir para que su compañera entendiera de una vez por todas qué es lo que ha estado ocurriendo.

"Se enrabonó el Calimen. Para mí que ese mal genio del hombre no solo tiene que ver con lo de La Mirla (...) Ay Bedoya, me va a decir que no se da cuenta que él está echando chispas porque la ve a usted de mucho abrazo y mucho cariño con Landinez (...) Pues así como que se sentó y me dijo vea que le voy de decir algo, como a decirme, no (...) Mire, por más trágico que haya sido ese suceso de Romina, ella ya no está aquí con nosotros y eso es algo que él tiene que entender eventualmente, pero usted le puede ayudar", finaliza.

