Álex detuvo a Romina antes de cometer un error en la investigación y le demostró su apoyo

Durante el capítulo 48 de Romina Poderosa , Calidoso, Santiago, Nayibe y Rubén intentaron hacerle ver a la joven dowhillera que necesitan la ayuda de Sergio para poder encontrar las pruebas necesarias para que las autoridades detengan a Virginia por ser la cabeza del grupo de usura en La Mirla; sin embargo, ella se negó a confiar en el hombre que la abandonó junto a Yesenia a su suerte.



Álex Bedoya y Romina tuvieron un enfrentamiento

Antes de que Romina cometiera un error en la casa de los Vélez y echara a la basura toda la investigación que han adelantado, Bedoya la detuvo y le aseguró que, en caso de cometer alguna falta, ella se vería en la obligación de llevarla directamente a la Estación de Policía. Además aprovechó para recordarle que ella está de su parte.

"Yo sé que uno con rabia actúa así, pero usted no es la única que ha perdido a un ser querido y usted no es la única que quiere que Virginia pague por todo esto (...) Pues así está actuando, Romina, y le cuento que yo acabo de perder a un gran amigo que sé que no se compara con una mamá, ni con una hermana", expresó la teniente.

La dowhillera, por su parte, aprovechó para decirle a su compañera que sentía mucho la pérdida que tuvo, pero se sinceró diciendo que deseaba con todo su corazón que el caso se esclareciera de una vez por todas y ella pudiera regresar a su vida normal, sin necesidad de aparentar ser una persona que no es.

"Yo también quiero que todo acabe Romina, yo también quiero que Virginia pague por todo esto, pero si usted la confronta va a pasar todo lo que me dijo, se va a escapar. Romina, usted empezó con todo esto y yo sé que tiene la inteligencia para acabarlo como debe ser, ¿cierto? Por favor, yo necesito que se calme y que piense bien las cosas", finalizó.

