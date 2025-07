Lina Barrientos revela la razón por la que ya no hace parte de Las Hermanitas Calle: "Me duele"

Lina Barrientos abre su corazón para contar cómo ocurrieron los hechos. Según revela la cantante, ella se asombró cuando se entera de que ya no estará más en la agrupación de Las Hermanitas Calle con Fabiola Calle.

"Desafortunadamente por desacuerdos, somos personas totalmente opuestas. Pensó que me quería volver la dueña del grupo y jamás iba a ser eso, si no sentido de pertenencia. Su reacción frente a que yo también soy cantante, me dijo que ya no quería trabajar conmigo", expresó.

Aunque está agradecida por lo vivido, revela que Fabiola era muy explosiva. Asimismo, Lina indica que a pesar de mostrar su entusiasmo por seguir adelante, no veía una respuesta positiva en su excompañera de grupo.

"Le dije que me respetara y que no me hablara así, porque podría hacer muy suave. Mucha gente me lo dice ahora, que son 70 años, y que es una persona de edad y que debo entenderla, pero una cosa es la edad y otra permitir que te habla muy fuerte", puntualizó.

