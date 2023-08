Camila Rojas te pone a prueba con dos verdades sobre ella y dos de Álex Bedoya en Romina Poderosa

Mostrando un poco más de su personalidad y dejando de lado la seriedad con la que la hemos podido ver en su personaje de Álex Bedoya en Romina Poderosa , Camila Rojas se le mide a la dinámica de revelar cuatro verdades, de las cuales dos son con respecto a ella y las otras de su personaje.

La intención de este pequeño juego es que los televidentes que se han dejado envolver por esta cautivante historia, que cada capítulo se pone mucho más interesante, se arriesguen a comentar cual corresponde a cada una de estas admirables mujeres, quienes quieren dejar un impacto en la pantalla chica.

Antes de esto, recordemos algunos de los rasgos de personalidad de Camila Rojas y de Álex Bedoya para hacer de esto algo un poco más sencillo.

Iniciemos con Camila Rojas, a quien ya habíamos tenido la posibilidad de verla en la producción de El Rey, Vicente Fernández , en la cual se puso en los zapatos de Janeth Martín, quien era una asesora de imagen. Esta actriz, quien ha tenido un importante recorrido profesional a nivel internacional, se siente orgullosa de realizar un proyecto en Colombia, su tierra natal, ya que México se convirtió en su segunda casa.

Esta joven contagia a quienes la rodean con su alegría, pues su sonrisa es su mayor distintivo. Es descomplicada y amable, pues el obtener reconocimiento no ha hecho que pierda su humildad. Disfruta de cada oportunidad que hay para hacer un chiste, aunque es muy firme con las decisiones que toma.

Por otra parte, Álex Bedoya es una mujer que en su personalidad tiene una dualidad, pues se caracteriza por ser fuerte y todoterreno, pero a la vez es muy sensible, humana y lucha mucho por la justicia. Sin duda alguna, hemos podido ser testigos que a pesar de su seriedad se deja dar vueltas por causa del amor y que se deja llevar por sus instintos en todos los aspectos.

Gracias a esto último podemos deducir que es alguien que no se deja manipular tan fácil, pues tiene un sexto sentido que la guía, pues esto la llevó a descubrir que Romina estaba viva.

Las cuatro verdades son estas: "la primera es que una come muchas empanadas, ya ustedes dirán quién. Segunda, a una sí o sí siempre le toca levantarse temprano, no hay manera que pueda dormir un poquito más, siempre es la misma hora. Tercera, una no da segundas oportunidades, ¿quién es?, y cuarta, una tiene que estar en constante entrenamiento y sobretodo haciendo flexiones de pecho".