Día de la Mujer: ellas se caracterizan por romper los esquemas y estereotipos de la sociedad

El Día de la Mujer se conmemora debido a las injusticias que han ocurrido a lo largo de la existencia humana, principalmente tras lo ocurrido en 1911, cuando se llevó a cabo una huelga por parte de un grupo de trabajadoras del sector textil, en la ciudad de Nueva York, quienes fueron incineradas sin compasión alguna en medio de una protesta por sus derechos.

No fue hasta el año de 1975 cuando la ONU dio poder a varias marchas de las mujeres y oficializó el 8 de marzo como el Día de la Mujer para honrar todas las luchas que se han dado a lo largo de los años y el impacto que han tenido en sus derechos.

Hoy en día, las mujeres se sienten más empoderadas y fuertes, aunque cabe recalcar que aún siguen en la lucha por la igualdad y equidad en todos los sentidos, por lo que se esfuerzan y se dedican a sacar adelante sus carreras y cumplir sus sueños, sin dejar que otras personas sean obstáculos o que el silencio sea una opción.

Es por ello que desde Caracol Televisión quisimos escuchar los testimonios de Carolina Soto (Presentadora de Día a Día), Rocío Franco (Periodista de Noticias Caracol), Sandra Reyes (Actriz de Ventino) y Andrea Novoa (Terapeuta espiritual y empresaria) sobre cómo ellas lograron romper esquemas y estereotipos con mensajes de mujer a mujer.

Carolina Soto

"Siento que como mujer, estamos todas con la capacidad de hacer lo que queramos, de cumplir todos nuestros sueños, nuestras metas", la caleña opina que ya pasaron esos años en los que se pensaba y se tenía la idea de que la mujer solamente se dedicaba al hogar, sus hijos y su familia, "aunque no está mal" agrega.

Afirma que el equilibrio lo tiene el género femenino: "podemos dedicarnos a lo que nos gusta, nuestra profesión. También a nuestra familia, nuestro hogar, nuestro hijos", puesto que considera que la mujer cuenta con todas las capacidades para todo lo que se propone y no encasillarse a una sola función.

Rocío Franco

Su carrera ha estado marcada en el ámbito judicial, siguiendo las actividades de las altas cortes, también se enfoca en el periodismo digital y sus palabras hacia las mujeres que han roto paradigmas son: "se considera que uno no puede entender muy bien la justicia, pero cada vez demostramos que entendemos más y mejor todo lo que tiene que ver con una tutela o un fallo e ir más allá" esto, basándose en su profesión.

Además, afirma que "esto no es una cuestión de hombres ni mujeres, sino de quién se prepara mejor", puesto que ella considera que rompió muchos estereotipos al llegar a una redacción en la que primaba el género masculino y en el cual se les tenía poca credibilidad a las mujeres, no obstante, ella, con su trabajo, consiguió cambiar dicha perspectiva.

Sandra Reyes

"Somos un gran rompecabezas y cada uno es una ficha diferente y las mujeres tenemos que encontrar qué ficha somos", añade la talentosa actriz de Ventino refiriéndose a los prototipos que ha creado la sociedad sobre la mujer. "Yo lo que he tratado de hacer es ser auténtica, descubrir quién soy, qué me gusta y cómo expresarlo" afirma, recalcando que no es importante para ella si es un pensamiento que esté o no de moda.

"Cada una de nosotras es absolutamente única y especial, así que encuéntrense y exprésenlo sin miedo porque para eso estamos, necesitamos que cada una sea quien realmente es...". A su vez, siente que su forma de vivir la vida es una manera de quebrar los esquemas, pues ella aclara que esto no es tan solo un pensamiento, sino algo que lleva diariamente a la práctica.

Andrea Novoa

"Yo normalmente en mi día a día estoy rompiendo con los estereotipos que tienen que ver con limitantes de lo que era ser mujer antes"; basándose en su vida como terapeuta espiritual y empresaria, Novoa afirma que: "me encanta inspirar y motivar a las mujeres a que trabajen, a que sean independientes, a que se sientan poderosas", refiriéndose a la posibilidad que tienen las mujeres hoy en día de lograr sus propósitos, pues a pesar de que aún existen limitantes estas no son iguales a las de hace años atrás.