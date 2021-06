Curvas en Bici: sororidad y empoderamiento femenino a través del uso de la bicicleta

Tania Sandoval inició en la bici como una necesidad de transporte ante el caos vehicular de Bogotá, pero allí encontró un mundo lleno de aventuras y una pasión de la que ya no se quiere bajar.

Fue precisamente como biciusuaria que conoció el colectivo Curvas en Bici, un movimiento que tiene como objetivo llevar a todas las mujeres de la comunidad un mensaje de sororidad y empoderamiento femenino a través del uso de la bicicleta.

“Gracias a la bici he podido conocer muchos lugares, aparte de que ya no me bajo de la bici, yo ya no concibo montar en transporte público, me ha llevado a conocer paisajes increíbles y también de alguna manera a retarme a mi misma”, reveló Sandoval en entrevista con Caracoltv.com

Conoce detalles y entrevistas sobre esta celebración en nuestro especial: Día Mundial de la Bicicleta

Curvas en Bici cumple cuatro años de haber sido fundada por la trabajadora social y ciclista urbana Ángela Sánchez, quien durante su trabajo como guardiana de la Ciclovía en Bogotá evidenció que en estos espacios deportivos había poca presencia de mujeres y fue entonces que pensó en la manera de darle un giro a la situación.

Publicidad

Para cumplir con esto ideó este colectivo de mujeres con el que ha creado distintas herramientas y estrategias como talleres de mecánica básica, talleres para aprender a montar en bici, ferias de emprendimiento femenino, campamentos, rodadas, retos, entre otras actividades con el fin de fortalecer el uso de la bici y crear una red de apoyo de mujeres en este deporte.

Hoy en día son aproximadamente 400 mujeres, entre ellas 25 voluntarias y 10 lidérelas, las que conforman esta comunidad que crece cada vez más. Tania, psicóloga de profesión, usa la bici desde hace 5 años y hace 3 se unió a estas mujeres aventureras, convirtiéndose en cicloviajera de la mano de esta corporación.

“Me gusta mucho la obra social y poder inspirar, apoyar y ayudar y sobre todo si son más chicas”, resaltó.

Unirse a Curvas en Bici es muy sencillo, las mujeres interesadas solo deben enviar un correo electrónico a contacto@curvasenbici.com manifestando qué las motiva a pertenecer a esta comunidad, llenar un formulario y ¡ya están dentro!