Mónica Fonseca, Lorena Meritano y Flavia Dos Santos contra el cáncer de seno

Mónica Fonseca, esposa del actor Juan Pablo Raba, incursionó en la lucha contra el cáncer de seno por una propuesta que a su familia le parecía aterradora, mostrarse en ‘topless’ para una revista. Sin embargo, ella pensó que más allá de mostrar sus senos iba a ser una buena causa para que esa admiración que muchos sienten por la estética de esta parte del cuerpo sirviera de inspiración para engancharlos a una campaña de propósito.

“Me expuse a mostrar mi cuerpo, pero como excusa para hablar de los senos y de la importancia real de esa parte de nuestro cuerpo” afirma la empresaria y periodista que no ha sufrido de este mal y tampoco ninguno de sus seres queridos cercanos. Sin embargo, una de las cosas que la motivó a unirse a esta lucha de impulsar a las mujeres hacerse el autoexamen fue porque perdió a su mamá cuando tenía tan solo tres años por una enfermedad a la cual se le hizo un diagnóstico tardío.

Incluso el pequeño Joaquín Raba Fonseca también se ha unido a la campaña de la lucha contra el cáncer de seno para recordarles a las familias, a las sobrevivientes y a las mujeres recién diagnosticadas que juntos en familia todo es más llevadero y positivo.

Fonseca será la vocera de una empresa multinacional y participará en varios eventos que apoyan la causa.

“Tengo el privilegio de llevar dos años trabajando con la Fundación Avon, que no solamente trabaja contra el cáncer de seno y para dar recursos a las diferentes fundaciones afiliadas: también lo hace por la equidad de género y el no maltrato a la mujer” asegura la presentadora.

El próximo 23 de octubre la familia Raba Fonseca estará presente y firmemente vinculada a la carrera-caminata contra el cáncer de seno de Avon y Fundayama ‘Camina, corre, piensa rosa’ en Medellín.

“La idea es que la gente entienda que no tiene que ser deportista. Pueden participar si quieren trotar o caminar. Es para recordarles a todos la importancia del autoexamen y de estar un paso adelante de la enfermedad. Celebraremos un año más de vida de mucha gente y también será un tributo a las personas que se han ido, pero que fueron luchadoras, y a esas familias que son sobrevivientes” explica la Fonseca en una entrevista a la Revista Vea.

Pero otras dos heroínas vencedoras del cáncer que le han dado un gran ejemplo de superación a sus fans son la actriz Lorena Meritano que fue diagnosticada de cáncer de seno en 2004 y la sexóloga Flavia Dos Santos. La actriz argentina ha revelado mayor parte de su proceso a través de las redes sociales, siempre con la intención de estimular a las víctimas del cáncer a que se puede dar la lucha y salir victorioso. “Es que no existen claves ni fórmulas para afrontar y sobrellevar este proceso. Después de dos años, seis cirugías y 16 quimioterapias, he aprendido mucho” afirma Meritano en una entrevista a la revista Vea.

Para ella lo más importante es vivir un día a la vez y aprender todo lo que la enfermedad trae consigo, por eso ahora está disfrutando en su natal Argentina.

“Este tema es de mucha paciencia y adaptación a todos los cambios que debes hacer en tu vida. Lo que no te puede faltar son la fe y el amor de los tuyos. Son necesarios y fundamentales. Es, gracias a ellos, como vas adquiriendo fortaleza física, espiritual, emocional y psicológica”,

Por otro lado, está la historia de la brasilera Flavia Dos Santos, una mujer alegre y espontánea que asegura que es fundamental mantener una actitud positiva antes los problemas y sobretodo con el cáncer, porque en su familia no existían antecedentes de cáncer y por más que buscaba no encontraba razón para ser una víctima más de esta enfermedad pero agradece que detectaron las células malignas a tiempo y por fortuna no tuvo que pasar por ninguna quimioterapia. Así mismo, agradece en gran manera el apoyo de su esposo porque fue fundamental para saber que juntos saldrían de esto.

Sin embargo, la sexóloga de Día a Día recomienda nunca bajar la guardia y hacerse el autoexamen “Sigan haciendo sus controles anuales, no dejen pasar ese tiempo, busquen los resultados y mantengan una buena actitud. En la vida a todos nos tocan cosas difíciles, pero hay que pensar que siempre pueden ponerse peor. Depende de cómo lo veas”