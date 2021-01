Aprende a contornear e iluminar tu rostro para obtener un maquillaje más estilizado

Si quieres que tu nariz se vea más respingada o tus mejillas más delgadas, el contorno de rostro será tu mejor aliado. Esta técnica de maquillaje consiste en utilizar tonalidades oscuras para disimular aquellos rasgos que no nos hacen sentir del todo cómodos, pero eso no es todo, también incluye la aplicación de pigmentos claros para resaltar las facciones que no por ningún motivo deberían pasar desapercibidas.

En el mercado puedes encontrar una gran variedad de productos para darle forma a tu cara, unos cosméticos son en polvo, mientras que otros tienen una consistencia cremosa. Con los dos puedes lograr el mismo efecto, así que todo es cuestión de preferencias. Otro elemento indispensable para esculpir exitosamente tu rostro son las esponjas o brochas, ya que te ayudarán a difuminar muy bien, recuerda que este paso es el más importante, pues si no distribuyes el pigmento te quedarán marcas que echarán a perder el look.

Ahora que sabes un poco más sobre el contorno y los implementos básicos para realizarlo, puedes animarte a seguir este nuevo tutorial que ha llegado a Caracol Televisión . Es probable que la primera vez no obtengas un resultado perfecto, pero recuerda la frase de la makeup artist Valentina Zuluaga, "todo es cuestión de práctica".

Para complementar tu look puedes visitar nuestro sitio web , allí encontrarás más contenidos de maquillaje, que de seguro te encantarán. Por ejemplo, un atrevido smokey eye combinaría a la perfección con esta técnica que vas a aprender ¡Dale play al video y resalara tu belleza en un dos por tres!